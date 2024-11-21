Компанія Apple закликає суд припинити справу про монополію на ринку смартфонів у США

Apple просить суд відхилити позов Мін'юста США.

Американська корпорація Apple попросить федерального суддю відхилити справу Міністерства юстиції США, в рамках якої виробник iPhone звинувачується в незаконному домінуванні на ринку смартфонів, пише «Голос Америки».

Як зазначає видання, Окружний суддя США Жюльєн Нілс у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, має вислухати аргументи юристів Apple та прокурорів.

За словами сторони звинувачення, компанія обмежує користувачів і не допускає конкуренції, встановлюючи ліміти на взаємодію між iPhone та сторонніми програмами та пристроями.

У свою чергу, компанія Apple подала клопотання про відхилення справи, заявивши, що обмеження на доступ розробників до її технологій були обґрунтованими, і що примус ділитися технологіями з конкурентами загальмує інновації.

Позов щодо Apple, поданий у березні Міністерством юстиції та одразу кількома штатами, спрямований на обмеження для розробників додатків, а також на створення технічних перешкод для сторонніх пристроїв та сервісів, таких як смарт-годинник, цифрові гаманці та сервіси обміну повідомленнями, які могли б конкурувати з її власними.

Якщо суддя визнає претензії обґрунтованими, справу буде передано на розгляд.

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