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Компания Apple призывает суд прекратить дело о монополии на рынке смартфонов в США

14:28, 21 ноября 2024
Apple просит суд отклонить иск Минюста США.
Компания Apple призывает суд прекратить дело о монополии на рынке смартфонов в США
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Американская корпорация Apple попросит федерального судью отклонить дело Министерства юстиции США, в рамках которое производитель iPhone обвиняется в незаконном доминировании на рынке смартфонов, пишет «Голос Америки».

Как отмечает издание, Окружной судья США Жюльен Нилс в Ньюарке, штат Нью-Джерси, должен выслушать аргументы юристов Apple и прокуроров. По словам стороны обвинения, компания ограничивает пользователей и не допускает конкуренцию, устанавливая лимиты на взаимодействие между iPhone и сторонними приложениями и устройствами.

В свою очередь компания Apple подала ходатайство об отклонении дела, заявив, что ограничения на доступ разработчиков к ее технологиям были обоснованными, и что принуждение делиться технологиями с конкурентами затормозит инновации.

Иск относительно Apple, поданный в марте Министерством юстиции и сразу несколькими штатами, направлен на ограничения для разработчиков приложений, а также на создание технических препятствий для сторонних устройств и сервисов, таких как смарт-часы, цифровые кошельки и сервисы обмена сообщениями, которые могли бы конкурировать с ее собственными.

Если судья сочтет претензии обоснованными, дело будет передано на рассмотрение.

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суд США Apple

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