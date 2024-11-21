Работодателей обяжут ввести у себя службы охраны психического здоровья и создадут орган для контроля – Рада одобрила законопроект

Кроме того, в Украине будет создан еще один орган – Нацкомиссия по психическому здоровью, который будет финансироваться, в том числе, из бюджета.

Верховная Рада 21 ноября приняла в качестве основы законопроект о системе здравоохранения психического здоровья в Украине №12030. Законопроект был одобрен профильным комитетом Рады, возглавляемым Михаилом Радуцким.

Так, в Кодексе законов о труде будет предусмотрено, что работодатель создает службу охраны психического здоровья. Кроме того, каждый работодатель должен разработать и утвердить политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте.

Соответственно в законе об охране труда устанавливается, что работник имеет право на психосоциальную поддержку на рабочем месте, для чего работодатель принимает меры определенные законодательством, разрабатывает и внедряет политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте.

Также устанавливается, что работодатель с количеством наемных работников 50 и более человек создает службу охраны психического здоровья.

На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы здравоохранения могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку.

На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для выполнения функций службы психического здоровья могут привлекаться посторонние специалисты на договорных началах, имеющих соответствующую подготовку. Функции и полномочия охраны психического здоровья, ее типовое положение о нем утверждаются Кабмином.

Кроме того, из Основ законодательства о здравоохранении исключается норма о том, что с целью предотвращения вреда здоровью населения применение гипноза, внушения, других методов психологического и психотерапевтического воздействия разрешается только в местах и ​​в порядке, установленных Минздравом.

Для контроля за выполнением требований предлагается создать Национальную комиссию по вопросам психического здоровья, которая, по замыслу, должна функционировать в системе органов исполнительной власти и финансироваться из бюджета и других не запрещенных источников.

Нацкомиссия будет отвечать за создание и ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере психического здоровья и Реестра поставщиков услуг в сфере психического здоровья; осуществлять сертификацию специалистов в сфере психического здоровья, а также полномочия по осуществлению контроля качества и объема предоставленных услуг по вопросам психического здоровья, контроля и надзора за соблюдением законодательства о охране психического здоровья, государственных стандартов, критериев и требований, нормативов и нравственных принципов и т.д.

Как отмечает ГНЭУ ВР, можно сделать вывод, что Национальная комиссия наделяется властными полномочиями в системе органов исполнительной власти по решению от имени государства определенной доли общественных дел. То есть, по сути, Национальная комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти, а значит, порядок ее формирования и деятельности, правового статуса ее работников должны подчиняться положениям Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Однако ряд положений проекта содержит предписания, содержание которых не согласуется с нормами указанного Закона (например, осуществление полномочий членами Национальной комиссии «на общественных началах» и отсутствие у них и работников Секретариата Национальной комиссии статуса государственных служащих, отсутствие четкого требования финансирования из государственного бюджета) .

«Кроме того, отметим, что, по нашему мнению, приведенный подход к нормированию деятельности субъекта с властными полномочиями содержит коррупционные риски» - подчеркнули в Главном научно-экспертном управлении парламента.

Автор: Наталя Мамченко

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