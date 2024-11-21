В Черниговской области две женщины за денежное вознаграждение на задачи российской разведки передавали данные о технике ВСУ — ОГП

Женщины собирали информацию о местонахождении военной техники и передавали видеоотчеты с координатами российскому куратору.

На Черниговщине разоблачены две жительницы города Прилуки, которые по заданию российских кураторов передавали данные о технике ВСУ и вербовали новых агентов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2024 года одна из подозреваемых начала общаться через Telegram с представителем РФ. Согласившись сотрудничать за денежное вознаграждение, она получала пошаговые инструкции, а позже привлекла к преступной деятельности знакомую.

«Женщины собирали информацию о местонахождении военной техники и передавали видеоотчеты с координатами куратору. Для расширения агентурной сети они расклеивали объявления с предложениями работы, указывая на контакт куратора», — рассказали в ОГП.

Также производили провокационные надписи на стенах, которые поддерживали информационные спецоперации РФ - так называемые ИПСО.

О выполненных задачах злоумышленницы присылали отчеты куратору и получали деньги.

Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны с поличным.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.