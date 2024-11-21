На Чернігівщині дві жінки за грошову винагороду на завдання російської розвідки передавали дані про техніку ЗСУ — ОГП

На Чернігівщині викрито двох мешканок міста Прилуки, які на завдання російських кураторів передавали дані про техніку ЗСУ та вербували нових агентів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, у вересні 2024 року одна з підозрюваних почала спілкуватися через Telegram із представником РФ. Погодившись співпрацювати за грошову винагороду, вона отримувала покрокові інструкції, а пізніше залучила до злочинної діяльності знайому.
«Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами куратору. Для розширення агентурної мережі вони розклеювали оголошення з пропозиціями роботи, вказуючи контакт куратора», — розповіли в ОГП.
Також робили провокаційні написи на стінах, які підтримували інформаційні спецоперації РФ- так звані ІПСО.
Про виконані завдання зловмисниці надсилали звіти куратору та отримували гроші.
Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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