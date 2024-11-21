На Чернігівщині дві жінки за грошову винагороду на завдання російської розвідки передавали дані про техніку ЗСУ — ОГП

Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами російському куратору.

На Чернігівщині викрито двох мешканок міста Прилуки, які на завдання російських кураторів передавали дані про техніку ЗСУ та вербували нових агентів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2024 року одна з підозрюваних почала спілкуватися через Telegram із представником РФ. Погодившись співпрацювати за грошову винагороду, вона отримувала покрокові інструкції, а пізніше залучила до злочинної діяльності знайому.

«Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами куратору. Для розширення агентурної мережі вони розклеювали оголошення з пропозиціями роботи, вказуючи контакт куратора», — розповіли в ОГП.

Також робили провокаційні написи на стінах, які підтримували інформаційні спецоперації РФ- так звані ІПСО.

Про виконані завдання зловмисниці надсилали звіти куратору та отримували гроші.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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