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На Чернігівщині дві жінки за грошову винагороду на завдання російської розвідки передавали дані про техніку ЗСУ — ОГП

16:33, 21 листопада 2024
Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами російському куратору.
На Чернігівщині дві жінки за грошову винагороду на завдання російської розвідки передавали дані про техніку ЗСУ — ОГП
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На Чернігівщині викрито двох мешканок міста Прилуки, які на завдання російських кураторів передавали дані про техніку ЗСУ та вербували нових агентів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2024 року одна з підозрюваних почала спілкуватися через Telegram із представником РФ. Погодившись співпрацювати за грошову винагороду, вона отримувала покрокові інструкції, а пізніше залучила до злочинної діяльності знайому.

«Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами куратору. Для розширення агентурної мережі вони розклеювали оголошення з пропозиціями роботи, вказуючи контакт куратора», — розповіли в ОГП.

Також робили провокаційні написи на стінах, які підтримували інформаційні спецоперації РФ- так звані ІПСО.

Про виконані завдання зловмисниці надсилали звіти куратору та отримували гроші.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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ОГП офіс генерального прокурора

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