ДТЕК оновив графіки стабілізаційних відключень світла для Одеської області

За вказівкою Укренерго в Одеській області мінус одна черга відключень.

Джерело фото: Freepik

На Одещині діють оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 21 листопада. Про це повідомили у ДТЕК

«За вказівкою Укренерго в Одеській області мінус одна черга відключень», - зазначили там.

Нагадаємо, що ДТЕК оновив графіки відключень світла у Києві та області. Хоча, зазначимо, що вранці у КМВА повідомляли, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Потім інформацію оновили, повідомивши, що світло вимикатимуть за графіками.

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