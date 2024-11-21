Україна відзначає День Гідності та Свободи — які заходи відбудуться у Києві

Цьогоріч виповнюється 11 років Революції Гідності, яка розпочалася як Євромайдан.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій в українській історії - Помаранчевої революції та Євромайдану.

Нагадаємо, що 21 листопада 2013 року тисячі людей вийшли на майдан Незалежності проти того, що Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Акція протесту назвали Євромайдан, а згодом Революцією Гідності.

На відміну від подій Помаранчевої революції, цього разу обстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів.

Вже третій рік поспіль День Гідності та Свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

«Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. І сьогодні ми, як ніколи, знаємо ціну своєї гідності та волі. Україна стоїть під тиском оскаженілого агресора, бʼється, втрачаючи найкращих своїх синів і доньок. Допомагає армії. Живе і працює під ракетними атаками та в надскладних умовах. путін не зрозумів головного – не знищить він дух українців! Бо прагнення свободи підійняло Україну на Революції 2004 та 2013 років. Готовність битися за свою волю згуртувала українців у лютому 2022-го. Гідність, сміливість дають нам сил боротися за свою свободу і свою державу. Україна була, є і залишиться вільною, незалежною країною! Разом ми вистоїмо і все подолаємо! Слава Україні! Слава її Героям! Героям Небесної сотні та всім тим, хто боронить державу сьогодні. Вічна шана і памʼять тим, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу!» – написав Кличко у Телеграм.

Президент України Володимир Зеленський у День гідності та свободи вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.

«Сьогодні День гідності та свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності», – написав Зеленський у Телеграм.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також пригадав українців, які віддали життя за свободу.

"День Гідності та Свободи – це про вибір бути вільними. Про тих, хто боровся і бореться за Україну. Про гідність, яку ніхто не здатен відібрати.

Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Ми вистоїмо. Ми переможемо", - написав Єрмак у Телеграм.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що український народ під час повномасштабного вторгнення Росії продовжує боротьбу за право обирати своє майбутнє та жити у вільній і незалежній державі.

У Фейсбук він написав, що "цей день нагадує нам про силу нашого народу, його волю та прагнення до свободи, про незламну боротьбу за європейське майбутнє і демократичні цінності, про готовність відстоювати своє право на гідне життя".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі з нагоди Дня Гідності і Свободи наголосив, що "сьогодні ми згадуємо важливі моменти новітньої історії України - Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. Події, коли українці піднялися на захист своїх прав, свободи та гідності, обравши шлях демократії та європейських цінностей".

"Боротьба, яка розпочалась у серці Києва, на Майдані Незалежності, триває сьогодні на фронті проти російського загарбника, проти ворога, який не полишає спроб поневолити українців. "У цій війні ми захищаємо наш дім, наші сім’ї, наші цінності", - підкреслив Шмигаль.

У КМДА повідомили, що у Києві до Дня Гідності та Свободи відбудеться низка культурних та просвітницьких заходів, а саме:

Виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна» в Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7). 21 листопада вхід на виставку безоплатний.

Перегляд кінострічок «Буча» та «Потяг до життя» в кінотеатрах «Ліра», «Лейпциг», «Флоренція», «Ім. Тараса Шевченка», «Старт».

Виставка видань про Помаранчеву революцію року та Революцію Гідності в Музеї книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9). Виставка триватиме до 20 грудня.

Концертна програма в Музеї видатних діячів української культури спільно з Національною філармонією. Захід відбудеться 21 листопада о 17:00.

Книжкова виставка «Україна – територія гідності. Вільні творять свободу» в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки (вул. Олександра Кониського, 83-85). Захід триватиме з 21 до 30 листопада.

Фотовиставка «Майдан – фортеця духу» в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 27-А). Захід триватиме з 27 листопада до 22 грудня.

Фотовиставка до 20-ї річниці Помаранчевої Революції «Разом – непереможні» на Майдані Незалежності. Організатор – Національний музей Революції Гідності. Відкриття виставки – 21 листопада о 13:00 біля монумента Незалежності.

Екскурсія «Місцями Революції Гідності. Ініціативи Майдану» від Національного музею Революції Гідності. Збір всіх охочих – 23 листопада об 11:00 біля погруддя Тараса Шевченка перед КМДА (вул. Хрещатик, 36).

22 листопада о 12:00 пройде дискусія про значення Помаранчевої революції за участі Віктора Ющенка. А 23 листопада о 12:00 — «Розмова поколінь» — публічне інтерв’ю з Віктором Ющенком. Запитання йому ставитиме покоління двадцятирічних, ті, хто народився після Помаранчевої революції або був тоді малою дитиною.

Організатори заходів закликають усіх учасників бути уважними та дотримуватися правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту та перебувати там до відбою.

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