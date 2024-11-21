ДТЕК повідомив про додавання нової черги відключень електроенергії.

фото з відкритих джерел

ДТЕК оновив графіки відключень світла у Києві та області. Хоча зазначимо, що вранці у КМВА повідомляли, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Потім інформацію оновили, повідомивши, що світло вимикатимуть за графіками.

Для столиці і області до 11:00 додали ще одну чергу відключень.

Наразі оновлені графіки виглядають так:

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