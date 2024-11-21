Стало відомо, чи повернуть відстрочку від мобілізації для аспірантів-контрактників

Аспірантам-контрактникам не повернуть відстрочку від мобілізації, – голова освітнього комітету Сергій Бабак.

У 2025 році також буде скасовано денну форму навчання для аспірантів-контрактників, яка надає право на відстрочку від мобілізації. Про це розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю «Українським новинам».

​​Як зазначив Бабак, протягом останніх двох з половиною років аспірантура служила переважно способом уникнення мобілізації, а не для науки.

«Під гаслом того, що «нам потрібно залучати молодь до науки», на іспит до аспірантури зареєструвалися більше 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч. «Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки», – сказав він

Відповідаючи на питання, чи буде це і далі вирішуватися обмеженням вступу на очне навчання, Бабак відповів: «Я думаю, що так. Насправді ми ще не підходили до глибокого аналізу цього питання, лише поверхнево, але до кінця року ми домовилися з Міністерством проаналізувати на одному з засідань комітету. Я відчуваю, що ми будемо продовжувати цю практику».

Нагадаємо, що у Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

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