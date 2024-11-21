Стало известно, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников

Аспирантам-контрактникам не вернут отсрочку от мобилизации, – глава образовательного комитета Сергей Бабак.

В 2025 году также будет отменена дневная форма обучения для аспирантов-контрактников, которая дает право на отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью «Українським новинам».

Как отметил Бабак, в течение последних двух с половиной лет аспирантура служила преимущественно способом избегания мобилизации, а не для науки.

«Под лозунгом того, что «нам нужно привлекать молодежь к науке», на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч. «Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки», – сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли это и дальше решаться ограничением поступления на очное обучение, Бабак ответил: «Я думаю, что да. На самом деле, мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику».

Напомним, что у Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

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