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В Киеве отменили аварийные отключения света и вернули графики

09:07, 21 ноября 2024
Сначала сообщалось, что отключения отменены, но позже в КГВА обновили информацию.
В Киеве отменили аварийные отключения света и вернули графики
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В Киеве отменили аварийные отключения электроэнергии, введенные утром. Об этом сообщили в КГВА.

Хотя поначалу сообщалось, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"По состоянию на эту минуту аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", -обновили информацию в КГВА.

Также экстренные отключения света отменили в Одесской области, там вернулись к графикам.

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