У Києві скасували аварійні відключення світла та повернули графіки

Спочатку повідомлялося, що відключення скосовані, але потім у КМВА оновили інформацію.

У Києві скасували аварійні відключення електроенергії, які були введені вранці. Про це повідомили в КМВА.

Хоча спочатку повідомляли, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Станом на цю хвилину аварійні відключення електроенергії скасовані. Енергетики переходять на погодинні відключення. Слідкуйте за наступними повідомленнями", -оновили інформацію у КМВА.

Також екстренні відключення свіла відмінили на Одещині, там повернулися до графіків.

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