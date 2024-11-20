В Резерв+ запустили онлайн-отсрочки для многодетных родителей

У Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

В приложении Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, имеющих троих несовершеннолетних детей в общем браке.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сегодня в приложении Резерв+ появилась функция оформления отсрочки от мобилизации для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в общем браке. Для получения такой отсрочки необходимо только отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+ Система автоматически проверит право на отсрочку и отразит соответствующий статус в вашем электронном военном документе", - сообщила Черногоренко.

Отмечается, что для родителей, имеющих детей от разных браков, одним из условий получения отсрочки является отсутствие задолженности по алиментам в Едином реестре должников, задолженность не должна превышать сумму платежей за 3 месяца.

Черногоренко добавила, что через "Резерв+" уже оформлено или восстановлено 150 тыс. отсрочок.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, какие отсрочки следующими появятся в приложении.

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