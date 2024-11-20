У Резерв+ запустили онлайн-відстрочки для багатодітних батьків

У Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Це стосується сімей, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні в застосунку Резерв+ зʼявилася функція оформлення відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків, які мають від трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Для отримання такої відстрочки необхідно лише надіслати відповідний запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить право на відстрочку й відобразить відповідний статус у вашому електронному військовому документі", - повідомила Черногоренко.

Зазначається, що для батьків, які мають дітей від різних шлюбів, однією з умов отримання відстрочки є відсутність заборгованості з аліментів у Єдиному реєстрі боржників, заборгованість не має перевищувати суму платежів за 3 місяці.

Черногоренко додала, що через "Резерв+" вже оформлено чи поновлено 150 тис. відстрочок.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії.

Також «Судово-юридична газета» писала, які відстрочки наступними з’являться у застосунку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.