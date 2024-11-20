Зеленський заявив про готовність повернути Крим дипломатичним шляхом

Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся, - сказав Президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом, адже Україна не може дозволити собі втратити десятки тисяч життів задля повернення півострова.

"Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews.

У відповідь на питання щодо поступок територіями задля досягнення миру Зеленський зазначив, що країна "не може юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською".

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