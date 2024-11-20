Як діятимуть графіки відключень світла 21 листопада

Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть із 07:00 до 22:00.

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У четвер, 21 листопада, світло відключатимуть по всій Україні. Енергетики застосують одну та дві черги одночасно.

За даними Укренерго, 21 листопада світло відключатимуть так:

7:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Як відомо, коли обленерго використовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

В «Укренерго» нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

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