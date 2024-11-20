Як діятимуть графіки відключень світла 21 листопада

У четвер, 21 листопада, світло відключатимуть по всій Україні. Енергетики застосують одну та дві черги одночасно.
За даними Укренерго, 21 листопада світло відключатимуть так:
Як відомо, коли обленерго використовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.
Енергетики закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
В «Укренерго» нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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