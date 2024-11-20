Практика судов
  1. В Украине

Как будут действовать графики отключения света 21 ноября

19:39, 20 ноября 2024
Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00.
Как будут действовать графики отключения света 21 ноября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 21 ноября, свет будут отключать по всей Украине Энергетики будут применять одну и две очереди одновременно.

По данным Укрэнерго, 21 ноября свет будут отключать так:

7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Как известно, когда облэнерго используют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Энергетики призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В «Укрэнерго» напоминают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ

Лишение государственных наград может применяться по приговору суда или по решению СНБО о применении санкций.

Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС

Тесты останутся того же уровня сложности, однако проходной балл может существенно снизиться.

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Еврокомиссия констатировала рост угроз и преследования журналистов в Украине: как бездействие прокуратуры угрожает вступлению в ЕС

Бездействие прокуратуры и в частности Офиса Генпрокурора в вопросе расследования давления правоохранителей на редакции медиа напрямую угрожает переговорам Украины о вступлении в ЕС.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва