Как будут действовать графики отключения света 21 ноября

Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00.

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В четверг, 21 ноября, свет будут отключать по всей Украине Энергетики будут применять одну и две очереди одновременно.

По данным Укрэнерго, 21 ноября свет будут отключать так:

7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Как известно, когда облэнерго используют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Энергетики призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В «Укрэнерго» напоминают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

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