Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Снимать арест со счетов планируют автоматически – Верховная Рада одобрила законопроект о цифровизации исполнительного производства

08:05, 21 ноября 2024
Принятый за основу законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы.
Снимать арест со счетов планируют автоматически – Верховная Рада одобрила законопроект о цифровизации исполнительного производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9363 по цифровизации исполнительного производства, которым, в частности, предлагается упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников.

Так, предлагается установить, что снятие ареста будет происходить автоматически после поступления на соответствующий счет государственной исполнительной службы подлежащей взысканию суммы.

В случае выполнения указанного условия автоматизированной системой исполнительного производства будет сформировано уведомление о погашении задолженности, являющееся основанием для исключения лица из реестра должников и снятия ареста с его банковского счета или счетов. Арест с банковских счетов физлиц снимается после поступления постановления от исполнительной службы.

Законопроект был представлен еще в июне 2023 года по инициативе Министерства юстиции. Так, по действующему закону исполнитель не может снять арест со счетов, пока не закрыто с вынесением соответствующего постановления исполнительное производство. Поэтому нередко возникает ситуация: штраф уплачен, но арест действует, и человек не может совершать никаких действий со своим имуществом.

Как ранее объяснял в интервью «Судебно-юридической газете» заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, законопроект 9363 – об упрощении жизни как должников, так и взыскателей.

«Граждане, которые сталкиваются с Государственной исполнительной службой после погашения долга, больше не будут зависеть от загруженности исполнителя по снятию ареста со счетов.

Главное новшество законопроекта – автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы» - отметил он.

Техническая возможность реализации такого механизма является результатом работы по взаимодействию Государственной исполнительной службы, НБУ, банковской системы, Нацполиции, сервисных центров МВД, ГП «НАИС», которое технически обеспечивает работу АСИП. Указанным законопроектом предлагается все подвязать под Единый реестр должников.

В итоге человек сможет уплатить свой долг и забыть о нем, будет исключен из Реестра должников без физических походов в ГИС и без необходимости ждать постановление исполнителя о снятии ареста.

«Учитывая то, что многие являются внутренне перемещенными лицами, и, чтобы попасть к исполнителю, нужно проехать не одну сотню километров, это очень крутая история.

Законопроект устраняет коррупционный риск, возникающий при контакте исполнителя с гражданином», - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.

Снимать арест со счетов планируют автоматически – Верховная Рада одобрила законопроект о цифровизации исполнительного производства

Принятый за основу законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы.

Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ

Лишение государственных наград может применяться по приговору суда или по решению СНБО о применении санкций.

Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС

Тесты останутся того же уровня сложности, однако проходной балл может существенно снизиться.

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду