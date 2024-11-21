Снимать арест со счетов планируют автоматически – Верховная Рада одобрила законопроект о цифровизации исполнительного производства

Принятый за основу законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9363 по цифровизации исполнительного производства, которым, в частности, предлагается упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников.

Так, предлагается установить, что снятие ареста будет происходить автоматически после поступления на соответствующий счет государственной исполнительной службы подлежащей взысканию суммы.

В случае выполнения указанного условия автоматизированной системой исполнительного производства будет сформировано уведомление о погашении задолженности, являющееся основанием для исключения лица из реестра должников и снятия ареста с его банковского счета или счетов. Арест с банковских счетов физлиц снимается после поступления постановления от исполнительной службы.

Законопроект был представлен еще в июне 2023 года по инициативе Министерства юстиции. Так, по действующему закону исполнитель не может снять арест со счетов, пока не закрыто с вынесением соответствующего постановления исполнительное производство. Поэтому нередко возникает ситуация: штраф уплачен, но арест действует, и человек не может совершать никаких действий со своим имуществом.

Как ранее объяснял в интервью «Судебно-юридической газете» заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, законопроект 9363 – об упрощении жизни как должников, так и взыскателей.

«Граждане, которые сталкиваются с Государственной исполнительной службой после погашения долга, больше не будут зависеть от загруженности исполнителя по снятию ареста со счетов.

Главное новшество законопроекта – автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы» - отметил он.

Техническая возможность реализации такого механизма является результатом работы по взаимодействию Государственной исполнительной службы, НБУ, банковской системы, Нацполиции, сервисных центров МВД, ГП «НАИС», которое технически обеспечивает работу АСИП. Указанным законопроектом предлагается все подвязать под Единый реестр должников.

В итоге человек сможет уплатить свой долг и забыть о нем, будет исключен из Реестра должников без физических походов в ГИС и без необходимости ждать постановление исполнителя о снятии ареста.

«Учитывая то, что многие являются внутренне перемещенными лицами, и, чтобы попасть к исполнителю, нужно проехать не одну сотню километров, это очень крутая история.

Законопроект устраняет коррупционный риск, возникающий при контакте исполнителя с гражданином», - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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