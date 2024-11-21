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Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

08:30, 21 ноября 2024
Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.
Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила
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Порядок осуществления видеонаблюдения в публичных местах и ​​на работе предлагают четко урегулировать в законопроекте 8153 «О защите персональных данных» авторства спикера парламента Руслана Стефанчука, который был подан еще в 2022 году. Верховная Рада 20 ноября приняла этот законопроект за основу.

Законопроектом предусмотрено, что осуществление субъектами властных полномочий, правоохранительными органами видеонаблюдения в общественных и публичных местах, других местах общего пользования, включая транспорт общего пользования, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка.

Осуществление видеонаблюдения юридическими или физическими лицами допускается в целях предупреждения правонарушений и защиты имущества в зданиях и на территориях, находящихся в их собственности или законном владении или пользовании, на основании законодательства.

Видеонаблюдение допускается только в том случае, если при конкретных обстоятельствах нельзя достичь легитимной цели другими мерами, степень вмешательства в частную жизнь лиц которых меньше и если другие меры не приведут к непропорциональным затратам.

Контролирующий орган утверждает типичный порядок осуществления видеонаблюдения.

Контроллер обязан разместить предупреждение о том, что осуществляется видеонаблюдение, на доступном для каждого месте на государственном языке. Предупреждение должно содержать название и контактные данные контроллера и лица, осуществляющего видеонаблюдение, если оно отличается от контроллера.

Запрещается обрабатывать персональные данные, собранные средствами видеонаблюдения, способом, несовместимым с целями, ради которых они были собраны.

Видеонаблюдение за жильем физических лиц или в помещениях, где проживает лицо, лицами, которые там не проживают, не допускается, кроме случаев, установленных законом.

Видеонаблюдение в жилых домах и других помещениях жилой застройки, кроме того, что осуществляется в целях расследования преступления в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, допускается исключительно в целях обеспечения безопасности физических лиц и защиты имущества на основании согласия более половины владельцев такого здания и при следующих условиях:

1) видеонаблюдение может производиться только по входу и местам общего пользования;

2) пересмотр сохраненных видеозаписей допускается только в случае противоправных действий или обоснованного подозрения в противоправных действиях с целью установления обстоятельств и/или лиц, виновных в совершении таких действий.

Персональные данные, собранные в результате видеонаблюдения, могут храниться не более 6 месяцев.

При этом запрещается осуществление видеонаблюдения в помещениях, в которых разумно ожидается, что лицо может осуществить полное или частичное обнажение частей тела, обычно не подлежащих обнажению в публичных местах, а также в местах, предназначенных для удовлетворения гигиенических или физиологических потребностей.

В случае, если в результате видеонаблюдения видеозаписи сохраняются, лицо, осуществляющее видеонаблюдение, обязано создать базу данных, предназначенную для хранения видеозаписей. Вместе с видеозаписями в системе должна храниться информация о дате, месте и времени осуществления записи, а также сведения о лицах, просматривавших сохраненные видеозаписи, дате, месте, времени и основаниях осуществления просмотра видеозаписи.

Также вводится отдельная статья по прозрачности обработки персональных данных в целях трудовых правоотношений.

А именно работник имеет право получить информацию об обработке его персональных данных.

Работодатель обязан ознакомить работника со всей информацией об обработке персональных данных, которые могут быть собраны с помощью информационно-коммуникационных технологий, включая видеонаблюдение и возможное использование видеозаписей на рабочем месте.

Работник имеет право на получение своих персональных данных о его оценке, включая данные оценки его способностей, навыков и профессиональной подготовки после того, как они были созданы. Работник имеет право обжаловать достоверность и/или полноту обстоятельств, которые были приняты во внимание при формировании оценки его способностей, навыков и профессиональной подготовки в органы управления юридического лица (руководителя) или физического лица-предпринимателя, который является работодателем или в суд.

Работодателю запрещается принимать решение, оказывающее существенное влияние на права и обязанности работника, на основании автоматической обработки персональных данных без учета позиции работника.

Работник имеет право на предоставление запроса работодателю о получении информации об обработке его персональных данных и получить от работодателя обоснование обработки его персональных данных.

Права работника, предусмотренные настоящей статьей, могут быть ограничены, если такие ограничения установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека с целью предотвращения беспорядков или преступлений.

В случае проведения внутреннего (служебного) расследования реализация прав работника, являющегося субъектом этого расследования, может быть отсрочена до окончания расследования.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает, что журналистам, фотокорреспондентам или видеооператорам для выполнения требования о предварительном уведомлении о съемке непубличного человека на улице нужно будет получить разрешение.

Автор: Наталя Мамченко

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Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

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