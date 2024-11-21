Для відеоспостереження за людьми у громадських місцях та на роботі пропонують встановити чіткі правила

Здійснення відеоспостереження в громадських та публічних місцях, допускається лише у випадках, передбачених законодавством, з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення громадської безпеки і порядку – Верховна Рада схвалила законопроект за основу.

Порядок здійснення відеоспостереження у публічних місцях та на роботі пропонують чітко врегулювати у законопроекті 8153 «Про захист персональних даних» авторства спікера парламенту Руслана Стефанчука, який був поданий ще у 2022 році. Верховна Рада 20 листопада схвалила цей законопроект за основу.

Законопроектом передбачено, що здійснення суб’єктами владних повноважень, правоохоронними органами відеоспостереження в громадських та публічних місцях, інших місцях загального користування, включаючи транспорт загального користування, допускається лише у випадках, передбачених законодавством, з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення громадської безпеки і порядку.

Здійснення відеоспостереження юридичними або фізичними особами допускається з метою попередження правопорушень та захисту майна в будівлях та на територіях, які перебувають у їхній власності або законному володінні чи користуванні, на підставі законодавства.

Відеоспостереження допускається лише у разі, якщо за конкретних обставин не можна досягнути легітимної мети іншими заходами, ступінь втручання у приватне життя осіб яких є меншим та якщо інші заходи не призведуть до непропорційних витрат.

Контролюючий орган затверджує типовий порядок здійснення відеоспостереження.

Контролер зобов’язаний розмістити попередження про те, що здійснюється відеоспостереження, на доступному для кожного місці державною мовою. Попередження повинно містити назву та контактні дані контролера та особи, яка здійснює відеоспостереження, якщо вона є відмінною від контролера.

Забороняється обробляти персональні дані, зібрані засобами відеоспостереження, у спосіб, несумісний з цілями, задля яких вони були зібрані.

Відеоспостереження за житлом фізичних осіб або в приміщеннях, де особа проживає, особами, які там не проживають, не допускається, крім випадків, встановлених законом.

Відеоспостереження у жилих будинках та інших приміщеннях житлової забудови, крім того, що здійснюється в цілях розслідування злочину відповідно до кримінального процесуального законодавства, допускається виключно з метою забезпечення безпеки фізичних осіб та захисту майна на підставі згоди більше половини власників такої будівлі та за таких умов:

1) відеоспостереження може здійснюватися лише за входом та місцями загального користування;

2) перегляд збережених відеозаписів допускається лише у випадку протиправних дій або обґрунтованої підозри протиправних дій з метою встановлення обставин та/або осіб, винних у вчиненні таких дій.

Персональні дані, зібрані в результаті відеоспостереження, можуть зберігатись не більше 6 місяців.

При цьому забороняється здійснення відеоспостереження в приміщеннях, в яких розумно очікується, що особа може здійснити повне або часткове оголення частин тіла, які зазвичай не підлягають оголенню в публічних місцях, а також в місцях, призначених для задоволення гігієнічних чи фізіологічних потреб.

У разі, якщо в результаті відеоспостереження відеозаписи зберігаються, особа яка здійснює відеоспостереження, зобов'язана створити базу даних, призначену для зберігання відеозаписів. Разом з відеозаписами в системі повинна зберігатись інформація про дату, місце і час здійснення запису, а також відомості про осіб які переглядали збережені відеозаписи, дату, місце, час та підстави здійснення перегляду відеозапису.

Також вводиться окрема стаття щодо прозорості обробки персональних даних в цілях трудових правовідносин.

А саме, працівник має право отримати інформацію про обробку його персональних даних

Роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з всією інформацією про обробку персональних даних, які можуть бути зібрані за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи відеоспостереження та можливого використання відеозаписів на робочому місці.

Працівник має право на отримання своїх персональних даних про його оцінку, включаючи дані оцінки його здібностей, навичок та професійної підготовки, після того як вони були створені. Працівник має право оскаржити достовірність та/або повноту обставин, які було взято до уваги під час формування оцінки його здібностей, навичок та професійної підготовки до органів управління юридичної особи (керівника) або фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем або до суду.

Роботодавцю забороняється приймати рішення, яке має суттєвий вплив на права та обов’язки працівника, на підставі автоматичної обробки персональних даних без врахування позиції працівника.

Працівник має право на подання запиту роботодавцю про отримання інформації щодо обробки його персональних даних та отримати від роботодавця обґрунтування обробки його персональних даних.

Права працівника, передбачені цією статтею, можуть бути обмежені, якщо такі обмеження встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини з метою запобігання заворушенням чи злочинам.

У випадку провадження внутрішнього (службового) розслідування реалізація прав працівника, який є суб’єктом цього розслідування, може бути відстрочено до закінчення розслідування.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає, що журналістам, фотокореспондентам або відеооператорам для виконання вимоги про завчасне повідомлення про зйомку непублічної особи на вулиці потрібно буде отримати дозвіл.

Автор: Наталя Мамченко

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