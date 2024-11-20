Верховна Рада схвалила законопроект про заборону зйомки на вулиці непублічних громадян, якщо вони проти цього

Журналісти, фотографи та оператори повинні будуть повідомляти непублічним особам про зйомку, а якщо людина не бажає потрапити на телеекран, то знімати її не можна – парламент схвалив законопроект за основу.

Журналістам, фотокореспондентам або відеооператорам для виконання вимоги про завчасне повідомлення про зйомку непублічної особи на вулиці потрібно буде отримати дозвіл. Відповідний законопроект Верховна Рада 20 листопада схвалила за основу. Йдеться про законопроект 8153 «Про захист персональних даних» авторства спікера парламенту Руслана Стефанчука, який був поданий ще у 2022 році.

Як відомо, відповідно до статті 307 Цивільного кодексу фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Втім, у тій же статті визначено, що згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Загалом за вже усталеною практикою зйомка у публічних місцях та зйомка публічних осіб, які знаходяться при виконанні своєї державницької роботи, не забороняється.

Разом з тим, законопроект 8153 положення законодавства щодо правил поведінки з персональними даними, зібраними у публічних місцях та щодо публічних осіб, викладає іншим чином.

Зокрема у статті 11 проекту «Обробка персональних даних в результаті аудіо-, відео- або фотофіксації публічних заходів» правила зйомки публічних заходів визначені так.

У разі здійснення аудіозапису, відеозйомки, кінозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб'єкта персональних даних, незалежно від технології, що використовувалася, відкрито на вулиці або на заходах публічного характеру (публічних зборах, конференціях тощо), контролер зобов’язаний завчасно вжити достатніх заходів для повідомлення суб’єктів персональних даних про здійснення аудіозапису, відеозйомки, кінозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб'єкта персональних даних, а також мети цієї фіксації, у спосіб, який надає можливість суб’єкту персональних даних заперечити проти обробки його персональних даних.

Оприлюднення, у тому числі публічний показ матеріалів відеозйомки, кінозйомки або фотозйомки, на яких можна ідентифікувати суб'єктів персональних даних, допускається за умови, що оприлюднення є пропорційним відносно легітимної цілі, яка переслідується, узгоджується із початковою метою фіксації, враховує принцип поваги до суті права на захист персональних даних та передбачає належні та відповідні засоби захисту основоположних прав та інтересів суб’єкта персональних даних.

Отже, для проведення зйомки, як витікає з тексту проекту, треба повідомити осіб, які можуть потрапити на відео чи фото, та повідомити у такий спосіб, що дає їм можливість заперечити проти цього.

Цікаво також і те, що спеціальна стаття 15, яка передбачає особливості обробки персональних даних для цілей журналістської чи творчої діяльності не передбачає якихось виключень щодо вищезгаданих правил повідомлення осіб, яких знімають, встановлених статтею 11.

«До обробки персональних даних для цілей журналістської та творчої діяльності не застосовуються положення п. 1 частини першої статті 4 щодо принципів добросовісності та прозорості, пунктів 4 і 6 частини першої статті 4, статей 18-27, статті 34, статей 36-40 цього Закону», - вказано у статті.

Тобто, журналісти теж мають дотримуватися регулювання, встановленого статтею 11, та повідомляти про зйомку публічних заходів завчасно, якщо читати цю норму буквально.

Автор: Наталя Мамченко

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