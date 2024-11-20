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Верховная Рада одобрила законопроект о запрете съемки на улице непубличных граждан, если они против этого

16:20, 20 ноября 2024
Журналисты, фотографы и операторы должны будут сообщать непубличным лицам о съемке, а если человек не хочет попасть на телеэкран, то снимать его нельзя – парламент одобрил законопроект за основу.
Верховная Рада одобрила законопроект о запрете съемки на улице непубличных граждан, если они против этого
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Журналистам, фотокорреспондентам или видеооператорам для выполнения требования о предварительном уведомлении о съемке непубличного лица на улице нужно будет получить разрешение. Соответствующий законопроект Верховная Рада 20 ноября приняла за основу. Речь идет о законопроекте 8153 «О защите персональных данных» авторства спикера парламента Руслана Стефанчука, который был подан еще в 2022 году.

Как известно, согласно статье 307 Гражданского кодекса физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. В той же статье определено, что согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

В целом, по уже сложившейся практике съемка в публичных местах и ​​съемка публичных лиц, находящихся при выполнении своей государственной работы, не запрещается.

Вместе с тем, законопроект 8153 положения законодательства о правилах поведения с персональными данными, собранными в публичных местах и ​​публичных лиц, излагает иным образом.

В частности, в статье 11 проекта «Обработка персональных данных в результате аудио-, видео- или фотофиксации публичных мероприятий» правила съемки публичных мероприятий определены следующим образом.

В случае осуществления аудиозаписи, видеосъемки, киносъемки, фотосъемки или любой другой фиксации изображения или голоса субъекта персональных данных, независимо от используемой технологии, открыто на улице или на мероприятиях публичного характера (публичных собраниях, конференциях и т.п.), контролер обязывает заранее принять достаточные меры для уведомления субъектов персональных данных об осуществлении аудиозаписи, видеосъемки, киносъемки, фотосъемки или любой другой фиксации изображения или голоса субъекта персональных данных, а также цели этой фиксации, способом, позволяющим субъекту персональных данных возразить против обработки его персональных данных.

Обнародование, в том числе публичный показ материалов видеосъемки, киносъемки или фотосъемки, на которых можно идентифицировать субъектов персональных данных, допускается при условии, что обнародование пропорционально относительно преследуемой легитимной цели, согласуется с начальной целью фиксации, учитывает принцип уважения к существу права на защиту персональных данных и предусматривает надлежащие и соответствующие средства защиты основополагающих прав и интересы субъекта персональных данных.

Следовательно, для проведения съемки, как следует из текста проекта, нужно сообщить лицам, которые могут попасть на видео или фото, и сообщить таким образом, что позволяет им возразить против этого.

Интересно также и то, что специальная статья 15, предусматривающая особенности обработки персональных данных для целей журналистской или творческой деятельности, не предусматривает каких-либо исключений относительно вышеупомянутых правил уведомления снимаемых лиц, установленных статьей 11.

«К обработке персональных данных для целей журналистской и творческой деятельности не применяются положения п. 1 части первой статьи 4 относительно принципов добросовестности и прозрачности, пунктов 4 и 6 части первой статьи 4, статьи 18-27, статьи 34, статьи 36-40 настоящего Закона », – указано в статье.

То есть, журналисты тоже должны соблюдать регулирование, установленное статьей 11, и сообщать о съемке публичных мероприятий раньше времени, если читать эту норму буквально.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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Верховная Рада одобрила законопроект о запрете съемки на улице непубличных граждан, если они против этого

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