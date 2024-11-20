В Украине заочно осужден российский актер Машков, который восхваляет войну

Также у актера конфискована квартира в элитном районе на побережье Одессы.

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Российский актер Владимир Машков, поддерживающий войну РФ против Украины, заочно приговорен к 10 годам заключения на основе доказательств, предоставленных СБУ.

У актера также изъята квартира площадью 100 м², расположенная в элитном районе на побережье Одессы.

Поскольку он скрывается в России, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Машков является одним из кремлевских пропагандистов и регулярно принимает участие в массовых мероприятиях в поддержку войны против Украины.

В декабре 2023 года он был назначен сопредседателем «избирательного штаба» Путина на так называемых выборах.

Тогда Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.

В частности, на прокремлевских "концертах-митингах" он открыто выступал с призывами к продолжению ракетных и бомбовых атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Машков признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 436 (пропаганда войны).

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