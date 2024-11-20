В Україні заочно засуджено російського актора Машкова, який вихваляє війну

Також у актора конфісковано квартиру в елітному районі на узбережжі Одеси.

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Російського актора Володимира Машкова, який підтримує війну РФ проти України, заочно засуджено до 10 років ув’язнення на основі доказів, наданих СБУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У актора також вилучено квартиру площею 100 м², розташовану в елітному районі на узбережжі Одеси.

Оскільки він переховується в рф, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Машков є одним із кремлівських пропагандистів і регулярно бере участь у масових заходах на підтримку війни проти України.

У грудні 2023 року його призначили співголовою «виборчого штабу» Путіна на так званих виборах.

Тоді Машков їздив по Росії і тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора.

Зокрема, на прокремлівських «концертах-мітингах» він відкрито виступав із закликами до продовження ракетних і бомбових атак на цивільну інфраструктуру України.

Машкова визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 436 (пропаганда війни).

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