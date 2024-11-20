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Ольга Стефанішина прогнозує відкриття другого переговорного кластера з ЄС у 2025 році

19:15, 20 листопада 2024
Міністерка юстиції Ольга Стефанішина розраховує на відкриття другого переговорного кластера з Європейським Союзом у 2025 році.
Ольга Стефанішина прогнозує відкриття другого переговорного кластера з ЄС у 2025 році
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У Брюсселі стартувала двостороння зустріч Україна-ЄС, присвячена свободі руху капіталу.  Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що вільний рух капіталу має важливе значення для сприяння економічному зростанню, залученню інвестицій та забезпеченню фінансової стабільності країни.

За її словами, Україна сповнена рішучості привести національне законодавство у відповідність до права ЄС у цій сфері, а також вчасно та ефективно його імплементувати. 

"Україна приймає aquis ЄС у сфері вільного руху капіталу. Навіть в умовах повномасштабної війни ми докладаємо значних зусиль для імплементації права ЄС та зняття пов’язаних з війною обмежень, прагнучи до прискореної інтеграції у цій сфері з ЄС та приєднання до SEPA", - заявила урядовиця.

За її словами, навіть після перемоги у війні такі обмеження не можуть бути зняті негайно.

"Ми розраховуємо на розуміння партнерів та сподіваємось на вашу відкритість до розгляду перехідного періоду для України у сфері руху капіталу", - додала Стефанішина.

Серед іншого, вона висловила сподівання, що плідна робота делегацій у межах скринінгу щодо другого кластера сприятиме його відкриттю вже у 2025 році.

Зазначимо, що Single Euro Payments Area (SEPA) – платіжний простір, в межах якого клієнти можуть здійснювати безготівкові платежі в євро за допомогою кредитного переказу та прямого дебетування в будь-яку точку Європейського Союзу, а також у низку країн, що не входять до ЄС, швидко, безпечно та ефективно. Регіон SEPA включає 36 європейських країн, зокрема низку країн, які не входять до єврозони або Європейського Союзу.

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