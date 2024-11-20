Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ

Позбавлення державних нагород може застосовуватися за вироком суду чи за рішенням РНБО про застосування санкцій.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада невідкладно підписав прийнятий Верховною Радою 20 листопада Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України» (законопроект 11410).

Зокрема, у Кримінальному кодексі вводить новий вид покарань – позбавлення державної нагороди України.

Додатковими покараннями буде позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, конфіскація майна.

Встановлено, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також кримінальне правопорушення, передбачене статтями 258–258-5, 260, 261 КК, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду такої державної нагороди України.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

У Кримінально-виконавчому кодексі визначено порядок виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України.

Так, суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого державної нагороди України, протягом 3 робочих днів після набрання ним законної сили направляє копію вироку Президентові та Міністерству юстиції.

Резолютивна частина такого вироку невідкладно публікується в офіційних друкованих виданнях, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів Президента України, а також розміщується на офіційному веб-сайті Президента України.

Міністерство юстиції протягом 3 робочих днів після одержання копії вироку направляє її органам або посадовим особам, до компетенції яких віднесено питання застосування та/або адміністрування пільг, передбачених для осіб, нагороджених державними нагородами України, для припинення застосування пільг та пов’язаних з ними прав, передбачених для осіб, нагороджених державними нагородами України. Йдеться також і про пенсії та отримане житло.

Відповідний орган або посадова особа протягом одного місяця з дня одержання копії вироку сповіщає Міністерство юстиції та суд, який постановив вирок, про його виконання.

Особа, позбавлена державної нагороди, а також члени сім’ї такої особи втрачають право на пільги, що були отримані особою, яка позбавлена державної нагороди.

У Законі «Про державні нагороди України» також встановлюється, що позбавлення державних нагород може бути здійснено:

за обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також кримінальне правопорушення, передбачене статтями 258–258-5, 260, 261 КК;

за рішенням РНБО про застосування санкцій, введеним в дію указом Президента, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України.

Державні нагороди і відповідні документи про нагородження, що належали особі, яку позбавлено державних нагород, підлягають поверненню протягом 30 днів постійно діючому допоміжному органу, утвореному Президентом.

У Законі «Про санкції» встановлено, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Ця санкція застосовується безстроково.

Автор: Наталя Мамченко

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