Здійснення небажаних дзвінків на мобільний заборонять законодавчо – Рада схвалила зміни

На рівні закону пропонується закріпити, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється, і абонент може подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 листопада схвалила за основу законопроект 8153 «Про захист персональних даних» авторства спікера парламенту Руслана Стефанчука, який був поданий ще у 2022 році.

Серед іншого, закон про електронні комунікації пропонується доповнити новими статтями щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів абоненту.

Пропонується закріпити в окремій статті, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється.

Абонент має право звернутись до постачальника електронних комунікаційних мереж чи послуг із запитом про встановлення контактних даних іншого абонента, який здійснює ці небажані виклики та повідомлення.

Втім, цей запит в письмовій формі має містити відомості, які підтверджують, що до абонента здійснюються небажані виклики з номера, щодо якого здійснено запит, а також письмове зобов’язання абонента використовувати дані іншого абонента, який здійснює небажані дзвінки, з метою захисту своїх інтересів у суді та не використовувати дані з іншою метою.

Надалі постачальник електронних комунікаційних мереж чи послуг зобов’язаний протягом 10 днів надати відповідь абоненту про задоволення запиту або відмову у задоволенні.

Постачальник може відмовити, якщо запит не містить усіх відомостей.

У разі задоволення запиту постачальник повинен надати абоненту, який подав запит, інформацію про номер кінцевого (термінального) обладнання та ім’я (назву) абонента, який здійснює небажані виклики чи повідомлення, у разі наявності адресу реєстрації місця проживання чи адресу реєстрації юридичної особи.

У разі задоволення запиту постачальник зобов’язаний зберігати інформацію про запит, який було задоволено, та відповідь на нього протягом 3 років з дня надання інформації абоненту у обсязі, необхідному для ідентифікації абонента та підтвердження здійснення ним небажаних викликів на номер абонента, який подав запит.

Крім того, постачальник зобов'язаний повідомити абонента, чиї дані були надані у відповідь на запит, про надання таких персональних даних протягом трьох робочих днів з дня їх надання.

Також абонент зможе подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних мереж чи послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Постачальник у відповідь може тимчасово, але не більше 3-х місяців, записувати походження всіх викликів до кінцевого термінального обладнання абонента чи кінцевих пунктів мережі, включаючи ті, для яких існує вимога не ідентифікації.

Постачальник послуг повинен зберегти дані про відстеження та зробити доступними для абонента, який вимагав відстежити зловмисні або небажані виклики, у письмовій формі, дані про результати відстеження, тобто дані, що ідентифікують сторони, що здійснюють зв’язок, зокрема, номер абонента, дата виклику.

Крім того, передбачається, що постачальник надсилає будь-які дані, що розкривають особу абонента, що здійснює виклик, лише у випадку, якщо абонент доведе необхідність отримання даних для захисту своїх прав у суді, внаслідок чого постачальник повідомляє абонента, що викликає, та контролюючий орган.

Постачальники забезпечують збереження даних протягом трьох років після надсилання їх абоненту.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає, що журналістам, фотокореспондентам або відеооператорам для виконання вимоги про завчасне повідомлення про зйомку непублічної особи на вулиці потрібно буде отримати дозвіл.

Автор: Наталя Мамченко

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