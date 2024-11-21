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Совершение нежелательных звонков на мобильный запретят законодательно – Рада одобрила изменения

09:30, 21 ноября 2024
На уровне закона предлагается закрепить, что осуществление нежелательных вызовов или направление сообщений абоненту запрещается, и абонент может подать письменный запрос поставщику электронных коммуникационных услуг по отслеживанию вредоносных или нежелательных вызовов.
Совершение нежелательных звонков на мобильный запретят законодательно – Рада одобрила изменения
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября одобрила за основу законопроект 8153 «О защите персональных данных» авторства спикера парламента Руслана Стефанчука, поданный еще в 2022 году.

Среди прочего, закон об электронных коммуникациях предлагается дополнить новыми статьями по отслеживанию злонамеренных или нежелательных вызовов абоненту.

Предлагается закрепить в отдельной статье, что выполнение нежелательных вызовов или направление сообщений абоненту запрещается.

Абонент имеет право обратиться к поставщику электронных коммуникационных сетей или услугам с запросом об установке контактных данных другого абонента, осуществляющего эти нежелательные вызовы и сообщения.

Впрочем, этот запрос в письменной форме должен содержать сведения, подтверждающие, что абоненту совершаются нежелательные вызовы из номера, по которому осуществлен запрос, а также письменное обязательство абонента использовать данные другого абонента, осуществляющего нежелательные звонки, с целью защиты своих интересов в суде и не использовать данные в других целях.

В дальнейшем поставщик электронных коммуникационных сетей или услуг обязан в течение 10 дней предоставить ответ абоненту об удовлетворении запроса или отказе удовлетворения.

Поставщик может отказать, если запрос не содержит всех сведений.

В случае удовлетворения запроса поставщик должен предоставить абоненту, который подал запрос, информацию о номере конечного (терминального) оборудования и имени (названии) абонента, совершающего нежелательные вызовы или сообщения, в случае наличия адреса регистрации местожительства или адреса регистрации юридического лица.

В случае удовлетворения запроса поставщик обязан хранить информацию о запросе, который был удовлетворен, и ответ на него в течение 3 лет со дня предоставления информации абоненту в объеме, необходимом для идентификации абонента и подтверждение совершения им нежелательных вызовов на номер запросившего абонента.

Кроме того, поставщик обязан сообщить абоненту, чьи данные были предоставлены в ответ на запрос о предоставлении таких персональных данных в течение трех рабочих дней со дня их предоставления.

Также абонент сможет подать письменный запрос поставщику электронных коммуникационных сетей или услуг по отслеживанию вредоносных или нежелательных вызовов.

Поставщик в ответ может временно, но не более 3-х месяцев записывать происхождение всех вызовов к конечному терминальному оборудованию абонента или конечным пунктам сети, включая те, для которых существует требование не идентификации.

Поставщик услуг должен сохранить данные об отслеживании и сделать доступными для абонента, требовавшего отследить вредоносные или нежелательные вызовы, в письменной форме, данные о результатах отслеживания, то есть данные, идентифицирующие стороны, осуществляющие связь, в частности номер абонента, дата вызова.

Кроме того, предполагается, что поставщик посылает любые данные, раскрывающие личность абонента, совершающего вызов, только в случае, если абонент докажет необходимость получения данных для защиты своих прав в суде, в результате чего поставщик сообщает вызывающему абоненту и в контролирующий орган.

Поставщики обеспечивают сохранность данных в течение трех лет после отправки их абоненту.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает, что журналистам, фотокорреспондентам или видеооператорам для выполнения требования о предварительном уведомлении о съемке непубличного человека на улице нужно будет получить разрешение.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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Совершение нежелательных звонков на мобильный запретят законодательно – Рада одобрила изменения

На уровне закона предлагается закрепить, что осуществление нежелательных вызовов или направление сообщений абоненту запрещается, и абонент может подать письменный запрос поставщику электронных коммуникационных услуг по отслеживанию вредоносных или нежелательных вызовов.

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