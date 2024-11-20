Рада приняла за основу законопроект о формировании и ведении перечня террористических организаций

Законопроект предлагает перечень террористических организаций формировать публично.

На пленарном заседании 20 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона по формированию и ведению перечня террористических организаций 12102.

Список террористических организаций (групп) предлагается формировать публично.

Общая цель законодательной инициативы – усилить институциональную способность Украины в противодействии террористической деятельности.

Законопроектом предусматривается:

- внести изменения в статью 24 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", устанавливающей обязанности СБУ по формированию и ведению перечня террористических организаций (групп) в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом;

- статью 24 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" изложить в новой редакции, вводящей перечень террористических организаций (групп), порядок включения/исключения таких организаций (групп) в/из перечня, внедрение положений по формированию перечня террористических организаций (групп);

- внести изменения в статью 24 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части дополнения оснований для внесения/исключения лица в перечень лиц, связанных с производством террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

- исключить пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, а также в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию борьбы с терроризмом” с целью приведения положений действующего законодательства в предложенные нормы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.