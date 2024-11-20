Практика судов
  1. В Украине

Рада приняла за основу законопроект о формировании и ведении перечня террористических организаций

18:37, 20 ноября 2024
Законопроект предлагает перечень террористических организаций формировать публично.
Рада приняла за основу законопроект о формировании и ведении перечня террористических организаций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пленарном заседании 20 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона по формированию и ведению перечня террористических организаций 12102.

Список террористических организаций (групп) предлагается формировать публично.

Общая цель законодательной инициативы – усилить институциональную способность Украины в противодействии террористической деятельности.

Законопроектом предусматривается:

- внести изменения в статью 24 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", устанавливающей обязанности СБУ по формированию и ведению перечня террористических организаций (групп) в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом;

- статью 24 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" изложить в новой редакции, вводящей перечень террористических организаций (групп), порядок включения/исключения таких организаций (групп) в/из перечня, внедрение положений по формированию перечня террористических организаций (групп);

- внести изменения в статью 24 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части дополнения оснований для внесения/исключения лица в перечень лиц, связанных с производством террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

- исключить пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, а также в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию борьбы с терроризмом” с целью приведения положений действующего законодательства в предложенные нормы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС

Тесты останутся того же уровня сложности, однако проходной балл может существенно снизиться.

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Парламент одобрил за основу изменения в Гражданский кодекс об усилении защиты прав добросовестного приобретателя

Как отмечают депутаты, действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, исковой давности влечет за собой формирование за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда.

Владимир Зеленский утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Владимир Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший совет правосудия по квоте Президента.

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете съемки на улице непубличных граждан, если они против этого

Журналисты, фотографы и операторы должны будут сообщать непубличным лицам о съемке, а если человек не хочет попасть на телеэкран, то снимать его нельзя – парламент одобрил законопроект за основу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва