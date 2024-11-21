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На Волыни чиновник ТЦК погорел на взятке за непригодность к службе «задним числом»

07:54, 21 ноября 2024
В ходе обысков у чиновника ТЦК изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы.
На Волыни чиновник ТЦК погорел на взятке за непригодность к службе «задним числом»
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На Волыни правоохранители разоблачили чиновника районного ТЦК на Волыни во время получения 3000 долларов взятки. Такую сумму начальник отделения обеспечения требовал с мужчины призывного возраста за содействие в уклонении от мобилизации, передает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что за взятку военнообязанным «задним числом» делали военно-учетные документы о прохождении комиссии ВВК и загружали данные о непригодности в Оберег.

«Для сбора взяток с «клиентов» работник ТЦК привлек своего соседа в качестве посредника», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали их обоих во время передачи неправомерной выгоды от посредника должностному лицу и провели 19 санкционированных обысков по местам их проживания и работы. По результатам следователи изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы.

Следователи Нацполиции объявить должностному лицу Волынского районного ТЦК и его сообщнику о подозрении за получение взятки. Фигурантам грозит до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В ходе расследования полицейские также установили в РТЦК и другие эпизоды систематического требования неправомерной выгоды за избежание мобилизации. Проводятся следственные действия, направленные на установление других работников госучреждения, причастных к указанным преступлениям.

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взятка ТЦК

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