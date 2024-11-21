На Волині посадовець ТЦК погорів на хабарі за непридатність до служби «заднім числом»

Під час обшуків у посадовця ТЦК вилучили 60 тисяч доларів та 170 тисяч гривень, а також боєприпаси.

На Волині правоохоронці викрили посадовця районного ТЦК на Волині під час отримання 3000 доларів хабаря. Таку суму начальник відділення забезпечення вимагав з чоловіків призовного віку за сприяння в ухиленні від мобілізації, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зазначається, що за хабар військовозобов’язаним «заднім числом» робили військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність в «Оберіг».

«Для збору хабарів з «клієнтів» працівник ТЦК залучив свого сусіда в якості посередника», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали їх обох під час передачі неправомірної вигоди від посередника посадовцю, і провели 19 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання й роботи. За результатами слідчі вилучили 60 тис. доларів та 170 тис. гривень, а також боєприпаси.

Слідчі Нацполіції оголосити посадовцю Волинського районного ТЦК та його спільнику про підозру за одержання хабаря. Фігурантам загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході розслідування поліцейські також встановили в РТЦК й інші епізоди систематичного вимагання неправомірної вигоди за уникнення мобілізації. Наразі проводяться слідчі дії, направленні на встановлення інших працівників держустанови, причетних до вказаних злочинів.

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