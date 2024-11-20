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Рада прийняла закон щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт

18:21, 20 листопада 2024
Закон передбачає, що у випадку неможливості стягнення штрафу через відсутність у боржника майна та коштів, він може бути замінений іншим видом покарання.
Рада прийняла закон щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт
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Верховна Рада прийняла закон щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт № 9149.

Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.

Також, відповідно до Закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого – до восьми годин на день, але не менше сорока годин на місяць, а неповнолітніми – не більше двох годин на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.

Раніше ми пояснювали, що бюджет зможуть поповнити за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення.

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Верховна Рада України

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