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Рада приняла закон об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ

18:21, 20 ноября 2024
Закон предусматривает, что в случае невозможности взыскания штрафа из-за отсутствия у должника имущества и средств он может быть заменен другим видом наказания.
Рада приняла закон об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ
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Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ № 9149.

Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если штраф взыскать невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника.

Кроме того, предоставлена ​​возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и обратно.

Также, согласно Закону, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного – до восьми часов в день, но не менее сорока часов в месяц, а несовершеннолетними – не более двух часов в день, но не менее двадцати пять часов в месяц.

Ранее мы объясняли, что бюджет смогут пополнить за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения.

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Верховная Рада Украины

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