В Украине ожидается гололедица – полиция предупреждает об опасности на дорогах

С 20 по 24 ноября в Украине ожидаются снегопады и гололедица.

Фото: mmr.net.ua

Как ранее сообщалось в Киеве и на территории Украины с 20 по 24 ноября ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега, а также гололедица на дорогах. По прогнозам Укргидрометцентра, в Карпатах будут сильные снегопады, высота снежного покрова может достигать 20-50 см, а порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. В восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а снежный покров образуется на уровне 3-15 см.

Полиция предупреждает, что на дорогах следует ожидать налипания мокрого снега и образования гололеда, что может затруднить движение транспорта.

Согласно предупреждению, при таких погодных условиях снижаются видимость и увеличивается тормозной путь. Водителям следует быть осторожными, ведь резкий маневр может привести к заносу автомобиля.

В случае, если вы стали свидетелями того, что другие участники движения попали в затруднительное положение из-за непогоды, не оставайтесь равнодушными и обращайтесь за помощью по номеру 102.

Полиция напоминает: соблюдайте безопасность за рулем, учитывайте погодные условия и управляйте ответственно.

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