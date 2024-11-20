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Мокрий сніг та ожеледиця — киян попередили про погіршення погоди

22:59, 20 листопада 2024
Фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах.
Мокрий сніг та ожеледиця — киян попередили про погіршення погоди
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У ніч на 21 листопада у Києві синоптики прогнозують значний дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Як повідомила пресслужба КМДА, техніка дорожників – напоготові.

«Завчасно, до початку опадів, спецтехніка виїде в місто й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів», - заявили у відомстві.

Загалом Київавтодор до зимового періоду підготував 553 одиниці спеціальної техніки та необхідну кількість посипальних і пально-мастильних матеріалів.

Фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, закликають зробити це якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

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Київ

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