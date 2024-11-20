Мокрый снег и гололедица — киевлян предупредили об ухудшении погоды

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах

В ночь на 21 ноября в Киеве синоптики прогнозируют сильный дождь, мокрый снег и гололедицу.

Как сообщила пресс-служба КГГА, техника дорожников – начеку.

«Заблаговременно, к началу осадков, спецтехника выедет в город и приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров», - заявили в ведомстве.

В целом Киевавтодор к зимнему периоду подготовил 553 единицы специальной техники и необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, призывают сделать это как можно быстрее, чтобы не подвергать себя опасности и другим участникам дорожного движения.

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