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В Україні очікується ожеледиця – поліція попереджає про небезпеку на дорогах

07:36, 21 листопада 2024
З 20 по 24 листопада в Україні очікуються снігопади та ожеледиця.
В Україні очікується ожеледиця – поліція попереджає про небезпеку на дорогах
Фото: mmr.net.ua
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Як раніше повідомлялося у Києві та на території України з 20 по 24 листопада очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах. За прогнозами Укргідрометцентру, у Карпатах будуть сильні снігопади, висота снігового покриву може досягати 20–50 см, а пориви вітру сягатимуть 25–30 м/с. У східних областях очікуються пориви вітру 15–20 м/с, а сніговий покрив утвориться на рівні 3–15 см.

Поліція попереджає, що на дорогах слід очікувати налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що може ускладнити рух транспорту.

Згідно з попередженням, за таких погодних умов знижуються видимість та збільшується гальмівний шлях. Водіям варто бути обережними, адже різкий маневр може призвести до заносу автомобіля.

У разі, якщо ви стали свідками того, що інші учасники руху потрапили в скрутне становище через негоду, не залишайтеся байдужими та звертайтеся за допомогою за номером 102.

Поліція нагадує: дотримуйтеся безпеки за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально.

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поліція

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