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Посольства Азербайджану та Киргизстану закликали своїх громадян залишити Україну на тлі повідомлень про можливий обстріл

17:59, 20 листопада 2024
Посольства закликали своїх громадян за можливості покинути Україну через можливий масований обстріл Росії.
Посольства Азербайджану та Киргизстану закликали своїх громадян залишити Україну на тлі повідомлень про можливий обстріл
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Як відомо, 20 листопада посольства іноземних держав закликали своїх громадян залишити територію України. 

Тепер посольства Азербайджану та Киргизстану закликали співгромадян якомога виїхати з України на тлі інформації про можливий масований обстріл.

Посольство Азербайджану написало, що 21 та 22 листопада консульський прийом не проводитиметься через підвищення ризиків безпеки.

Посольство Киргизстану попросило "посилити заходи особистої безпеки".

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, раніше посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

Крім того, посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну.

Додамо, МЗС України відреагувало на перехід посольств на дистанційну роботу.

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