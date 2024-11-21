Практика судів
  1. В Україні

22 тисячі українців отримали ваучери на навчання

07:18, 21 листопада 2024
За ваучерами лідирують медсестри, психологи та кухарі.
22 тисячі українців отримали ваучери на навчання
Фото: УНН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Державний бюджет на цю ініціативу склав 260 мільйонів гривень.

Найбільш популярними професіями, які опановують громадяни за ваучерами, є медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також професії кухаря, водія, тракториста і кондитера.

Отримання ваучера дозволяє українцям здобути нові професії або підвищити кваліфікацію для покращення конкурентоспроможності на ринку праці. Вибір полягає серед 155 спеціальностей у різних галузях: ІТ, будівництво, транспорт, медицина, сільське господарство, освіта та соціальне обслуговування.

Для отримання ваучера потрібно самостійно вибрати навчальний заклад та форму навчання. Це можуть бути установи професійної освіти, а також підприємства та організації, які мають відповідну ліцензію.

Сума ваучера становить до 30 280 гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю покриває або роботодавець, або сам здобувач.

Заявки на отримання ваучера можна подавати онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

навчання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ

Позбавлення державних нагород може застосовуватися за вироком суду чи за рішенням РНБО про застосування санкцій.

Ніяких змін у тестових завданнях для IQ-тесту не буде – ВККС

Тести залишаться того ж рівня складності, однак прохідний бал може суттєво знизитися.

Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду