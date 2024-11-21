22 тисячі українців отримали ваучери на навчання

За ваучерами лідирують медсестри, психологи та кухарі.

Фото: УНН

З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Державний бюджет на цю ініціативу склав 260 мільйонів гривень.

Найбільш популярними професіями, які опановують громадяни за ваучерами, є медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також професії кухаря, водія, тракториста і кондитера.

Отримання ваучера дозволяє українцям здобути нові професії або підвищити кваліфікацію для покращення конкурентоспроможності на ринку праці. Вибір полягає серед 155 спеціальностей у різних галузях: ІТ, будівництво, транспорт, медицина, сільське господарство, освіта та соціальне обслуговування.

Для отримання ваучера потрібно самостійно вибрати навчальний заклад та форму навчання. Це можуть бути установи професійної освіти, а також підприємства та організації, які мають відповідну ліцензію.

Сума ваучера становить до 30 280 гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю покриває або роботодавець, або сам здобувач.

Заявки на отримання ваучера можна подавати онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості.

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