$58 000 за непридатність до військової служби та «відрядження» за кордон — у Києві викрили схему

Поліцейські затримали зловмисників під час передачі їм обумовленої суми коштів від «клієнтів».

У Києві викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення злочину причетні двоє місцевих мешканців 19 та 35 років. Останні, не маючи жодного відношення до столичної фірми з виготовлення поліграфічної продукції, пропонували військовозобов’язаним працевлаштуватись в компанію, з метою подальшого виїзду за кордон під приводом робочих відряджень.

«Сума такої послуги становила 58 000 тисяч доларів США. У її вартість також входило виготовлення чоловікам неправдивих довідок про визнання їх непридатними до військової служби», - заявили у поліції.

Поліцейські затримали зловмисників під час передачі їм обумовленої суми коштів від «клієнтів». У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі, які належали порушникам.

Слідчі повідомили обом учасникам незаконної схеми про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавленням волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

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