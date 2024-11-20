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Кабмін змінив окремі умови надання житлових субсидій

23:38, 20 листопада 2024
Уряд підвищив до 100 тисяч гривень ліміт витрат для отримувачів житлових субсидій.
Кабмін змінив окремі умови надання житлових субсидій
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомило, що Уряд змінив окремі умови надання житлових субсидій для громадян в опалювальний період.

Зміни стосуються наступних умов:

- Одержувачам виплат, які уклали договір з надавачами послуг з постачання та розподілу електричної енергії, розмір пільги або субсидії на їх оплату протягом воєнного стану розраховується з урахуванням соціальних нормативів незалежно від того, чи фактично надається така послуга. 

- Якщо в період дії воєнного стану надання послуги з постачання та розподілу електроенергії припиняється, то житлова субсидія або пільга на цю послугу продовжує надаватись, а їх розрахунок здійснюється за встановленими соціальними нормативами. 

- Житлові субсидії призначаються й у разі купівлі домогосподарством, зокрема у кредит, генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, та їх комплектувальних виробів, якщо разовий платіж для купівлі такого обладнання не перевищив 150 тис. грн. 

- Збільшено з 50 тис. грн до 100 тис. грн величину граничного розміру покупки, яка визначає право на призначення житлової субсидії. Так, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців до місяця звернення за  житловою субсидією здійснив покупку на суму, яка на дату проведення операції не перевищує 100 тис. грн, то це не є перешкодою для надання житлової субсидії.

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