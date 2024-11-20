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Кабмин изменил отдельные условия предоставления жилищных субсидий

23:38, 20 ноября 2024
Правительство повысило до 100 тысяч гривен лимит расходов для получателей жилищных субсидий.
Кабмин изменил отдельные условия предоставления жилищных субсидий
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщило, что правительство изменило отдельные условия предоставления жилищных субсидий для граждан в отопительный период.

Изменения касаются следующих условий:

- получателям выплат, заключившим договор с поставщиками услуг по снабжению и распределению электрической энергии, размер льготы или субсидии на их оплату в течение военного положения рассчитывается с учетом социальных нормативов независимо от того, фактически предоставляется такая услуга.

- Если в период действия военного положения предоставление услуги по снабжению и распределению электроэнергии прекращается, то жилищная субсидия или льгота на эту услугу продолжает предоставляться, а их расчет осуществляется по установленным социальным нормативам.

- Жилищные субсидии назначаются и в случае покупки домохозяйством, в частности в кредит, генерирующих установок, производящих электрическую энергию по энергии солнечного излучения и/или энергии ветра, и их комплектующих изделий, если разовый платеж для покупки такого оборудования не превысил 150 тыс. грн.

- Увеличена с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн величина предельного размера покупки, определяющая право на назначение жилищной субсидии. Так, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев до месяца обращения за жилищной субсидией совершил покупку на сумму, которая на дату проведения операции не превышает 100 тыс. грн, то это не является препятствием для предоставления жилищной субсидии.

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