Безопасного курения сигарет не бывает – полиция напомнила, где штрафуют

За курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Фото иллюстративное

С начала года только на Львовщине правоохранители оформили около четырех тысяч административных материалов за нарушение запрета на курение в общественных местах.

Полиция подчеркивает важность соблюдения правил и призывает граждан помнить о запрете курения в следующих местах:

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях;

в учебных заведениях;

в заведениях ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в государственных учреждениях и органах местного самоуправления;

в предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности;

в гостиницах и аналогичных заведениях;

в общежитиях;

в аэропортах (кроме специально отведенных мест);

на детских площадках;

на вокзалах и остановках общественного транспорта;

в лифтах и таксофонах;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, в частности в такси.

Полиция напоминает, что нарушение этих правил влечет за собой ответственность.

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