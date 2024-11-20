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Безопасного курения сигарет не бывает – полиция напомнила, где штрафуют

23:59, 20 ноября 2024
За курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.
Безопасного курения сигарет не бывает – полиция напомнила, где штрафуют
Фото иллюстративное
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С начала года только на Львовщине правоохранители оформили около четырех тысяч административных материалов за нарушение запрета на курение в общественных местах.

Полиция подчеркивает важность соблюдения правил и призывает граждан помнить о запрете курения в следующих местах:

  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
  • в спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях;
  • в учебных заведениях;
  • в заведениях ресторанного хозяйства;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
  • в предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности;
  • в гостиницах и аналогичных заведениях;
  • в общежитиях;
  • в аэропортах (кроме специально отведенных мест);
  • на детских площадках;
  • на вокзалах и остановках общественного транспорта;
  • в лифтах и таксофонах;
  • в местах общего пользования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в транспорте общего пользования, в частности в такси.

Полиция напоминает, что нарушение этих правил влечет за собой ответственность.

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полиция штраф / штрафы

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