Безопасного курения сигарет не бывает – полиция напомнила, где штрафуют

23:59, 20 ноября 2024
За курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.
Фото иллюстративное
С начала года только на Львовщине правоохранители оформили около четырех тысяч административных материалов за нарушение запрета на курение в общественных местах.
Полиция подчеркивает важность соблюдения правил и призывает граждан помнить о запрете курения в следующих местах:
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях;
- в учебных заведениях;
- в заведениях ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
- в предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности;
- в гостиницах и аналогичных заведениях;
- в общежитиях;
- в аэропортах (кроме специально отведенных мест);
- на детских площадках;
- на вокзалах и остановках общественного транспорта;
- в лифтах и таксофонах;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, в частности в такси.
Полиция напоминает, что нарушение этих правил влечет за собой ответственность.
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