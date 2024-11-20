Безпечного паління цигарок не буває – поліція нагадала, де штрафують

23:59, 20 листопада 2024
За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.
Фото ілюстративне
З початку року лише на Львівщині правоохоронці оформили близько чотирьох тисяч адміністративних матеріалів за порушення заборони на паління у громадських місцях.
Поліція наголошує на важливості дотримання правил та закликає громадян пам’ятати про заборону куріння у наступних місцях:
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у спортивних та фізкультурно-оздоровчих спорудах;
- у навчальних закладах;
- у закладах ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у державних установах та органах місцевого самоврядування;
- у підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності;
- у готелях та аналогічних закладах;
- у гуртожитках;
- в аеропортах (окрім спеціально відведених місць);
- на дитячих майданчиках;
- на вокзалах та зупинках громадського транспорту;
- у ліфтах і таксофонах;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, зокрема в таксі.
Поліція нагадує, що порушення цих правил тягне за собою відповідальність.
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