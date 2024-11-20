Безпечного паління цигарок не буває – поліція нагадала, де штрафують

За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.

Фото ілюстративне

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З початку року лише на Львівщині правоохоронці оформили близько чотирьох тисяч адміністративних матеріалів за порушення заборони на паління у громадських місцях.

Поліція наголошує на важливості дотримання правил та закликає громадян пам’ятати про заборону куріння у наступних місцях:

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у спортивних та фізкультурно-оздоровчих спорудах;

у навчальних закладах;

у закладах ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у державних установах та органах місцевого самоврядування;

у підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності;

у готелях та аналогічних закладах;

у гуртожитках;

в аеропортах (окрім спеціально відведених місць);

на дитячих майданчиках;

на вокзалах та зупинках громадського транспорту;

у ліфтах і таксофонах;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, зокрема в таксі.

Поліція нагадує, що порушення цих правил тягне за собою відповідальність.

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