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Безпечного паління цигарок не буває – поліція нагадала, де штрафують

23:59, 20 листопада 2024
За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.
Безпечного паління цигарок не буває – поліція нагадала, де штрафують
Фото ілюстративне
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З початку року лише на Львівщині правоохоронці оформили близько чотирьох тисяч адміністративних матеріалів за порушення заборони на паління у громадських місцях.

Поліція наголошує на важливості дотримання правил та закликає громадян пам’ятати про заборону куріння у наступних місцях:

  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у спортивних та фізкультурно-оздоровчих спорудах;
  • у навчальних закладах;
  • у закладах ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у державних установах та органах місцевого самоврядування;
  • у підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності;
  • у готелях та аналогічних закладах;
  • у гуртожитках;
  • в аеропортах (окрім спеціально відведених місць);
  • на дитячих майданчиках;
  • на вокзалах та зупинках громадського транспорту;
  • у ліфтах і таксофонах;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, зокрема в таксі.

Поліція нагадує, що порушення цих правил тягне за собою відповідальність.

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