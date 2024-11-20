Експертні команди в лікарнях та нова система оцінювання замінять МСЕК — Рада прийняла за основу законопроект щодо реформи МСЕК

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані.

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Як ми писали, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект №12178, яким пропонують ліквідувати систему медико-соціальних експертних комісій. Систему медико-соціальної експертизи замінять на «оцінювання повсякденного функціонування особи».

Як зазначив голова Комітету здоров’я нації Михайло Радуцький, замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях. Туди призначатимуть випадкових лікарів, які не знайомі з пацієнтом.

Він пояяснив, що пропонує законопроект:

- Оцінювання функціонування пацієнта переходить до експертних комісій у кластерних та надкластерних лікарнях

- Внесення всіх даних до електронної системи охорони здоров’я, цифровізація всіх процесів

- Встановлення чітких критеріїв оцінки функціональності відповідно до МКФ

- Замість лікарсько-консультаційної комісії направити на оцінку функціональності зможе сімейний лікар

- Призначення до комісії випадкових лікарів, які не знайомі з пацієнтом.

"Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей", - підкреслив Радуцький.

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