На трасі Київ-Харків водій легковика врізався в вантажівку, яка зупинилася через повітряну тривогу

Водій Volkswagen загинув внаслідок зіткнення з вантажівкою.

Джерело фото: Поліція Київської області

Вночі на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Проліски, сталася смертельна аварія.

За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій автомобіля Volkswagen не вибрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням, через що зіткнувся з вантажівкою DAF, яка стояла в другій смузі через повітряну тривогу.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тяжкі травми та загинув на місці події.

Слідчі Бориспільського управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо уважними під час повітряних тривог.

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