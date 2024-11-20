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На трассе Киев-Харьков водитель легковушки врезался в грузовик, который остановился из-за воздушной тревоги

23:18, 20 ноября 2024
Водитель Volkswagen погиб в результате столкновения с грузовиком.
На трассе Киев-Харьков водитель легковушки врезался в грузовик, который остановился из-за воздушной тревоги
Источник фото: Полиция Киевской области
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Ночью на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Пролиски, произошла смертельная авария.

По предварительным данным правоохранителей, 29-летний водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с грузовиком DAF, который стоял во второй полосе из-за воздушной тревоги.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Следователи Бориспольского управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевщины призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными во время воздушных тревог.

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ДТП Киев воздушная тревога

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