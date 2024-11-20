Экспертные команды в больницах и новая система оценивания заменят МСЭК — Рада приняла за основу законопроект о реформе МСЭК

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы.

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Как мы писали, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №12178, предлагающий ликвидировать систему медико-социальных экспертных комиссий. Систему медико-социальной экспертизы заменят «оценкой повседневного функционирования личности».

Как отметил председатель Комитета здоровья нации Михаил Радуцкий, вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах. Туда будут назначаться случайные врачи, которые не знакомы с пациентом.

Он объяснил, что предлагает законопроект:

- Оценка функционирования пациента переходит в экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах

- Внесение всех данных в электронную систему здравоохранения, цифровизация всех процессов

- установление четких критериев оценки функциональности в соответствии с МКФ

– Вместо врачебно-консультационной комиссии направить на оценку функциональности сможет семейный врач

- назначение в комиссию случайных врачей, не знакомых с пациентом.

"Без изменений останутся установленные ранее статусы лиц с инвалидностью и социальные гарантии, предыдущие статусы людей с инвалидностью, полученные до запуска реформы, медико-социальная экспертиза для детей", - подчеркнул Радуцкий.

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