$58 000 за непригодность к военной службе и «командировку» за границу — в Киеве разоблачили схему

Полицейские задержали злоумышленников при передаче им оговоренной суммы средств от «клиентов».

В Киеве разоблачили еще одну схему по уклонению от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны двое местных жителей 19 и 35 лет. Последние, не имея никакого отношения к столичной фирме по изготовлению полиграфической продукции, предлагали военнообязанным трудоустроиться в компанию с целью дальнейшего выезда за границу под предлогом рабочих командировок.

«Сумма такой услуги составила 58 000 тысяч долларов США. В ее стоимость также входило изготовление мужчинам неправдивых справок о признании их непригодными к военной службе», – заявили в полиции.

Полицейские задержали злоумышленников при передаче им оговоренной суммы средств от «клиентов». В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и принадлежащие нарушителям автомобили.

Следователи сообщили обоим участникам незаконной схемы о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

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