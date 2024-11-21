22 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение

По ваучерам лидируют медсестры, психологи и повара.

Фото: УНН

С начала года украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Государственный бюджет на эту инициативу составил 260 миллионов гривен.

Наиболее популярными профессиями, которыми овладевают граждане по ваучерам, являются медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также профессии повара, водителя, тракториста и кондитера.

Получение ваучера позволяет украинцам получить новые профессии или повысить квалификацию для улучшения конкурентоспособности на рынке труда. Выбор заключается среди 155 специальностей в различных отраслях: ИТ, строительство, транспорт, медицина, сельское хозяйство, образование и социальное обслуживание.

Для получения ваучера нужно самостоятельно выбрать учебное заведение и форму обучения. Это могут быть учреждения профессионального образования, а также предприятия и организации, которые имеют соответствующую лицензию.

Сумма ваучера составляет до 30 280 гривен. Если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу покрывает либо работодатель, либо сам соискатель.

Заявки на получение ваучера можно подавать онлайн или обратившись в ближайший центр занятости.

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